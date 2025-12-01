◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 台湾-日本（1日、台湾・新北）バスケットボール男子日本代表は、アジア1次予選第2戦で台湾とのアウェー戦に臨み、80-73で勝利しました。ホームで行った台湾との第1戦に勝利していた日本。しかしこの日は立ち上がりから台湾に3ポイントシュートを続けて決められ、いきなり9点のビハインドを背負います。第1Qは17-22とリードを許す展開に。それでも第2Qで西田優大選手が得