画像はサーモスの水筒。飲み口も外して洗ったところ。Image: Soko タンブラーや水筒生活をしている人、昨今けっこう増えています。節約できて、しかもエコ。バッグの中にお水があるのは夏でも冬でも心強いです。ただ、水筒生活で1番のハードルは、洗うのが面倒くさいこと。これからマイボトルを買おうかなという人には、“洗いやすいことが継続の鍵”とお伝えしたい。パッキンなしでサイコー