Image: Amazon PC自体のデザインはどんどんスタイリッシュになっているのに、相変わらずいけてないのが電源周りの処理。タップにタコ足みたいに何個も電源アダプターが挿さっていて、しかもケーブル同士が絡まってたりして、見た目もダメダメ。PC使い始めて何十年も経つのに、これ、解決されないもんですかね？ Image: Amazon