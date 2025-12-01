5人組歌い手グループ・すたぽらが1日、結成5周年の2026年4月2日をもってグループからの卒業と所属事務所からの退所を発表したReluさんについて、公式YouTubeで直接ファンへ思いを伝えました。StarLight PolaRis（通称：すたぽら）は『君を導くいちばん星に』をキャッチコピーに活動中の5人組グループ。2021年4月2日に結成し、『歌ってみた』と呼ばれるカバーソング動画やオリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広