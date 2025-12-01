三省堂書店神田神保町本店の店内イメージ三省堂書店は1日、建て替えのために一時閉店していた東京・神田神保町の本店の営業を2026年3月19日に再開すると発表した。売り場面積は旧店舗の約6割に縮小し、文具売り場やカフェを設置する。新店舗は1月に落成するビルの1〜3階に入る。「歩けば、世界がひろがる書店。」をテーマに、約50万冊の書籍や雑誌を取り扱う。渓谷をイメージしたさまざまな高さの本棚を並べたフロアなどを展開