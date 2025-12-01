来年2月に投開票が行われる県知事選挙に 立候補を表明している陣営が事務所開きなどを行いました。 来年の県知事選挙に向けて11月29日、事務所開きを行ったのは元副知事で元復興庁統括官の無所属・新人、平田 研氏（58）です。 自民、国民民主、立憲民主の各党県連が推薦する方針で、開所式には国会議員や県議会議員のほか経済関係者など約1200人が出席しました。 （自民党県連 加藤 竜祥 会長