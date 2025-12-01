2025年8月、函館市の交差点で、バイクで危険な走行をし、他の車両の通行を妨害したなどとして、函館市内の暴走族グループの少年ら6人が道路交通法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、函館市内の16歳から18歳の少年ら6人です。6人は共謀のうえ、2025年8月28日午後10時すぎ、函館市湯川町3丁目の交差点やその付近で、バイク3台を連ねて、旋回する走行を繰り返し、複数の車両の通行を妨害し、交通の危険を生じさせた