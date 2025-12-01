「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本８０−７３台湾」（１日、台湾）日本が台湾を下して連勝を飾った。前半を４２−３６の６点リードで折り返したが、第３Ｑに同点とされる。それでも最終Ｑに６点差をつけて逃げ切った。日本は神戸で戦った１１月２８日の初戦を９０−６４で破っており、これで２連勝スタートとなった。ホーバスヘッドコーチは「本当に良かった。アウエーゲームで（同点でスタートした）第４Ｑ