今回、Ray WEB編集部は内緒のお付きあいについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・野々花には最近彼氏ができました。それはサークルの先輩・裕介さん。しかし彼から、付きあっていることを秘密にしておくよう、言われていて……？友だちの若菜から、裕介さんと付きあっていると告げられた野々花。そして自分も裕介さんと付きあってると明かします。あまりの出来事に、2人ともショックが隠せない様子です。次回野々花と