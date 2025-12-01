新潟が誇る冬の味覚『ルレクチエ』をご紹介します。今年は、天気に左右されたものの、平年より甘いできとなっているようです。 今、新潟市中央区の新潟市中央卸売市場で出荷されているのが…【藤森麻友アナウンサー】「甘い香りが特長の新潟県が誇る冬の味覚、ルレクチエ」今年は春先の大雨などにより出荷量が約2割減少し、一部で価格が上昇。また7月の少雨の影響で小玉傾向にあるといいますが。【新潟中央青果中山幸音さ