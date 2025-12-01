韓国発の人気アスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」が、有楽町マルイ3Fでリニューアルオープン。自社開発生地を使用した快適でスタイリッシュなアイテムが揃い、ヨガやジム、デイリー、さらにはゴルフまで幅広く活躍する充実のラインナップです。冬に嬉しいあたたか素材のウエアや、美しく見せるシルエットが叶うレギンスなど女性必見の新作も多数。さらに限定カラーやショー