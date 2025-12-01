12月3日から強い寒気が流れ込み、新潟県内は平地を含め雪が積もるところがある見込みです。本格的な雪のシーズンに向け、県は雪の事故などへの注意を呼びかけました。 本格的な雪のシーズンに向け、県は1日、雪による災害への備えや事故防止について県民に呼びかけようと会見を開きました。【県防災局危機対策課川辺英昭 課長】「近年は気象が激甚化していて、今冬も集中的な降雪やそれに伴う被害の恐れが十分にあ