「馬が合わない」と感じる人がいるのは当然のことです。しかしパートナーや親、親族など身近な人と「馬が合わない」と感じてしまうのは、つらいものでしょう。そのせいで、ときにはイライラしたりぶつかったりすることもあるかもしれません。今回の投稿者さんは、弟嫁さんに対して不満がある様子ですよ。『弟嫁の態度に困っています』投稿者さんが頭を悩ませているのは、弟嫁について。弟嫁はひと言で言えば物静かな人で、親戚の集