明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆美意識が高まり、ファッションセンスが光る一日。あなたの魅力が、周囲から注目されます。新しいアイテムをゲットするのもよいです。B型の運勢……★☆☆☆☆ひとりで解決しなければならないと悩んでしまいがちな一日。周囲に相談すれば解決、とまではいきませんが、的確なアドバイスがもらえそうです。O