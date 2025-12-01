街中に現れたイノシシによる被害が相次ぎました。11月29日、新潟市江南区と秋葉区でイノシシとぶつかるなどした3人がケガをしました。 【記者リポート】「江南区文化会館前のロータリーを歩いていた男性が後ろから来たイノシシと衝突し、ケガをしました」11月29日午前10時すぎ、新潟市江南区茅野山で歩いていた50代男性が背後からイノシシに突進され、軽いケガしました。警察によりますと、この日、江南区内で