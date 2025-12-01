12月1日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストにキユーピー株式会社デジタル推進本部デジタル推進部次長の竹内綾子氏を迎えて、事業内容や力を入れるDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。1919年、キユーピーの前身である食品工業株式会社は、食品の製造会社として創業