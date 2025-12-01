義妹が実家に戻ってくれて内心助かったなんて思っていたら、まさかの兄嫁に頼る気満々!?実の親なのに、それって本気？いったい誰が義母の介護をするのでしょうか…。なんだか嫌な予感しかしません。＞＞【まんが】義母の介護を私が!?(ウーマンエキサイト編集部)