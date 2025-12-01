◆バスケットボール男子Ｗ杯アジア１次予選日本８０―７３台湾（１日、台湾）Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と敵地で対戦し、８０―７３で格下相手に辛くも勝利した。２８年ロサンゼルス五輪予選を兼ねる２７年のＷ杯出場へ、ホーバスジャパンが連勝で滑り出した。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。４２―３６と６点リード