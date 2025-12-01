アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手の鈴木愛理がスケートボードに魅せられている。１日までにインスタグラムで「ワールドスケートボード 北九州２０２５スペシャルサポーター務めさせていただきました！！！」と報告した鈴木。「目の前で世界と戦う選手の滑りを見させていただけたこと、そしてスケートボードの世界が愛に満ちていて活気と涙と挑戦...いや修造さんのお言葉をお借りすると"跳戦＆超戦"で溢れて