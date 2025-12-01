ドル円一時１５５．００レベル、大台巡る攻防＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は節目の155.00レベルまで下落している。かなりゆっくりとした値動きになっており、売り買いが交錯しているようだ。 USD/JPY155.02