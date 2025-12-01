ヨーロッパ航空機大手「エアバス」のA320シリーズでソフトウエアの不具合が見つかり、およそ6000機に影響が出ていた問題で、エアバスは「大半の機体で対応を終えた」と発表しました。エアバスは主力機A320シリーズについて、強い太陽の放射によって飛行の制御に必要なデータが破損する可能性があると発表し、世界のおよそ6000機でソフトウエアのアップデートなどが行われてきました。エアバスは1日、「6000機の航空機のうち大半の