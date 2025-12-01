UNISON SQUARE GARDENが、21枚目となるシングル『うるわし／アザレアの風』を2026年1月21日にリリースする。 （関連：L'Arc～en～Ciel、ZAZEN BOYS、UNISON SQUARE GARDEN、BUCK-TICK……個性光るコンセプチュアルなライブ構成） 約1年3カ月ぶりのリリースとなる本シングルは、2026年1月から放送開始となるTVアニメ『うるわしの宵の月』の主題歌として書き下ろしたオープニング主題歌の「うる