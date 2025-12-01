（台北中央社）仙台育英学園高校（宮城県）3年生で台湾出身の簡子傑（18）が11月30日、横浜市で行われた陸上の「日本体育大学長距離競技会」に参加し、男子5000メートルで台湾新記録（13分48秒99）を樹立した。今年7月の全国高校陸上競技選手権大会でも男子1500メートルで台湾新（3分45秒26）をたたき出した簡。10月に台湾の大会に参加した際、今後は5000メートルと1万メートルの練習に力を注ぎたいと述べていた。それから1カ月余