¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ÃæÅç¥»¥Ê¡¢Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¢Æî¶×Æà¡¢¿¼ÀîËã°á¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢µÈÅÄ¹ÀÂÀ´ÆÆÄ¤¬12·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¡õÃæÅç¥»¥Ê¡¢À©Éþ»Ñ¤Ç½÷»Ò¹âÀ¸ÌòÇ®±é¢¡áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¡É¤Î±éµ»¤ò²óÁÛËÜºî¤Ï¡¢¶¹¤¤À¤³¦¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë»äÎ©½÷»Ò¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄË¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î´õÂå»Ò¤ò