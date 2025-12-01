中国国営新華社通信は1日、韓国で住宅などに設置されたIPカメラ計12万台余りをハッキングしてわいせつな映像を製作したとして4人が検挙されたと伝えた。うち2人は製作した映像を海外サイトで販売していた。韓国警察庁国家捜査本部の発表によると、1人は数万台のIPカメラをハッキングして作った545本のわいせつな映像を海外サイトで販売した。別の1人は648本のわいせつな映像を販売した。他の2人はハッキングして得た映像を保管して