1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比210円安の4万9090円と急落。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては213.28円安。出来高は3485枚となっている。 TOPIX先物期近は3324.5ポイントと前日比8.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.83ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 490