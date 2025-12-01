大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは1日（月）、アウトサイドヒッターのタントウイー・ジャンティが「SEA GAMES Thailand 2025（2025年東南アジア競技大会）」のバレーボール女子ベトナム代表に選出されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 12月9日（火）～16日（火）にタイで開催される2025年の東南アジア競技大会。同大会にタント