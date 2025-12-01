7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。トリックアートのような一枚を披露した。餅田は「もはやトリックアートです」と人気女性芸人・河邑ミクとの2ショットを投稿した。河邑とは「まじめなえひめ研究所」というYouTubeチャンネルで共演しており「最新話がYouTubeで木曜日に更新されるよ」と告知し「思い出も少しずつ載せてくねー」とつづった