テレビ朝日系特番「国民５万人が投票！貴方が一番好きな野球スターは誰禁断！プロ野球総選挙」（午後６時半）が１日、放送され、引退したレジェンド９０００人の中から最強のベスト２０が選出された。今年６月に亡くなった「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さんは第３位。スペシャルゲストの落合博満さんは長嶋さんを一躍スーパースターの座に押し上げた天覧試合でのサヨナラホームランについて「それまでのプロ野球というのは