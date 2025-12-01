◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）＝１２月１日、栗東トレセン２３年６着、昨年４着のハギノアレグリアスは７か月ぶりの実戦。アンタレスＳ１２着、名古屋グランプリ５着と今年に入って成績は振るわないが、夏場の無理使いを避けてここまで待機した。「（近走は）暑さの影響もあったのかな。１度リフレッシュして、順調に調教を重ねてきた」と井本助手。変化を感じ取ったの