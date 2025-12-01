三菱地所プロパティマネジメント（東京・千代田区）は１日、１５歳の男子ジュニアゴルファー・高浦維吹（千葉・袖ケ浦市立昭和中３年）とスポンサー契約を締結したと発表した。オフィスビル、商業施設などの建物の総合的な運営・管理サービスを手掛ける同社は、女子ラグビーチーム「ＹＯＫＯＨＡＭＡＴＫＭ」のスポンサー、同チームで活躍する同社所属社員の活動支援など、スポーツを通じた様々な挑戦を後押ししている。三菱