女優の高橋ユウ（34）が1日、自身のインスタグラムを更新。姉で女優の高橋メアリージュン（38）と地元の滋賀県を訪れたことを明かした。ユウは「ふるさと、滋賀県に姉妹でただいま」とメアリージュンとの2ショットを投稿し「改めてなんて素晴らしい場所なんだろう」と感慨深げに記した。また「京都駅からわずか2駅（約9分）。空気が本当においしい。景色が本当にきれい」と絶賛し「穏やかな時間」と姉妹の時間を堪能したよう