【ブンデスリーガ】フライブルク 4−0 マインツ（日本時間12月1日／オイローパ・パルク・シュタディオン）【映像】川粼颯太、“奇跡の1ミリ”！神クリアの瞬間マインツに所属するMF川粼颯太が“奇跡の1ミリ”を披露。ゴールライン上ギリギリでボールをかき出すスーパーブロックにファンたちが歓喜している。今夏の移籍市場で京都サンガF.C.からマインツにレンタル移籍で加入した川粼。日本時間12月1日に行われた