京の師走を告げる「當る午歳吉例顔見世興行」が1日、京都南座で開幕した。今回は八代目尾上菊五郎（48）、六代目尾上菊之助（12）親子の襲名でもあり「夜の部」には口上で片岡仁左衛門（81）を筆頭に中村鴈治郎（66）、片岡愛之助（53）、中村勘九郎（44）ら人気役者が居並んだ。仁左衛門は「八代目（菊五郎）さんは芸域が広うございまして、それぞれに成果をあげておられまして、頼もしい限りでございます。六代目（菊之