原則的にガイド同行のパッケージツアーしか許可されていないブータンで、自由観光の様子を撮影したいと主張した番組ディレクターに、西村博之（以下、ひろゆき）が「そういう観光客は存在しない」と指摘。ディレクターが黙り込む場面があった。【映像】ひろゆきに説教される番組ディレクター11月30日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃10が放送された。『世界の果てに、