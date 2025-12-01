ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 花冷え。 新作EP『HOT TOPIC』をリリース “ジャパンカルチャ… Real Sound 花冷え。 新作EP『HOT TOPIC』をリリース “ジャパンカルチャーの発信”コンセプトに世界観を凝縮 2025年12月1日 21時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 花冷え が新作EP「HOT TOPIC」を2026年1月28日にリリースする 「ジャパンカルチャーの発信」をコンセプトに掲げている 記事を読む おすすめ記事 yama、自身の音楽と向き合ったコンセプトEP『C.U.T』リリース 収録曲先行配信＆ツアー開催も 2025年11月26日 18時0分 SEVENTEENミンギュの崩れた黒髪＆汗に濡れた前髪から漂う色気にファン悶絶！「このかっこよさ何？」の声 2025年11月26日 14時1分 SPYAIR、2026年全国ツアー『SPYAIR TOUR 2026』ホールシリーズ決定 2025年11月30日 22時15分 欧州ツアーは今週2026年シーズンが開幕 日本勢は桂川有人が出場 2025年11月26日 10時22分 小泉今日子、昨年開催のホールツアー『BALLAD CLASSICS』東京・THEATER MILANO-Za公演を映像化 2025年11月28日 18時0分