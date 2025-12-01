全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブでルフトハンザ・シティ航空とのマイル提携を11月12日から開始した。11月12日から、予約クラスに応じたマイルの積算や、特典航空券への交換に対応した。ルフトハンザ・シティ航空はミュンヘンを拠点とした航空会社で、2026年からフランクフルトにも拠点を拡大する。9月にはスターアライアンスに加盟した。保有機材数は年内に15機体制とするほか、2026年末にはエアバスA220-300型機の導入