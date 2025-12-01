ジャーナリストの安藤優子さんのイチョウカラーの秋コーデが話題となっている。安藤さんは１日、自身のインスタグラムを更新。「お早うございます！今朝は文句なしの快晴の東京タンちゃんとは黄金色に輝く銀杏並木を朝ンポそして本日はいつも愛用している化粧品のイベントへ銀杏並木の色にインスパイアされて、大好きなイエローのマント登場！」と記し、イチョウを連想させる黄色のマントを着た私服ショットをアップ。