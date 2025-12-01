2026年4月からTVアニメ放送開始予定の「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は、主人公の上伊那（かみいな）ぼたんが、大学の寮生活の中でお酒の魅力にハマッていく、という物語だ。舞台となるのは、埼玉県秩父市。すでに聖地巡礼を楽しんでいる漫画ファンもいる。秩父市といえば、「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」（通称・あの花）、「心が叫びたがってるんだ。」（通称・ここさけ）、「空の青さを知る人よ」（通称