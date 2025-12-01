クリスマスが近づき、イルミネーションもきれいですが、都心では紅葉もまだまだ見頃です。一方で、それらを写真におさめようと、“危険な撮影”が行われ、問題となっています。■冬の風物詩…各地で続々と1日午後6時前。記者「いまイルミネーションが点灯されました」1日から始まった東京・表参道のイルミネーション。およそ90万個のライトが街を彩ります。人々を魅了する冬の風物詩。各地で、続々と始まっています。東京・六本木