女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が1日、自身のインスタグラムを更新。人気女子ゴルファーとの2ショットを披露した。吉田さんは「原英莉花プロと」とし「紅葉がとても綺麗な場所で」と紅葉をバックに女子ゴルフの原との2ショットを投稿した。原とは「今度一緒にゴルフ回ってね！とお約束をしてバイバイしたよ」とし「飛距離が凄いって聞いたから早く目の前で見て見たーーーい」とラウンドを回るのを楽しみにし