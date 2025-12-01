バイオリニストの葉加瀬太郎（57）が1日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。代表曲「情熱大陸」の制作秘話を明かした。TBS「情熱大陸」のテーマ曲として広く知られている同曲。実は、曲はわずか1週間で制作されたものということが明かされ、スタジオはどよめいた。葉加瀬は「2曲のAパート、Bパートを1曲にした」と説明。番組MCの上田晋也ら出演者は「うわ〜！」「面白いな」と驚いていた。さらに