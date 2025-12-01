Image: Amazon シンプルに距離を伸ばす、これが効きます。自宅のWi-Fi、みなさん満足してます？ 「なんかこの部屋Wi-Fi弱いなぁ…」とか「この部屋だけ繋がらん…」とか 意外とあるあるですよね。理想的な解決として、Wi-Fiルーターをハイパワーモデルに変えたり、メッシュWi-Fiシステムに入れ替えたり…が効果的なのですが、出費を抑えて解決するなら、ルーターのWi-Fiを延長してくれる「Wi