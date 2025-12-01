Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¾¯¤·¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Êº£¤³¤½¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨²è¤ä±Ñ²ñÏÃ¡¢Îò»Ë¡¢·ò¹¯¹ÖºÂ¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤ò¹­¤²¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ñÌ£¤¬À¸¤­¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢³ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£70ºÐ°Ê¾å¤Ê¤éÆþ²ñ¶âÌµÎÁ¤ÎÂç¼ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÈ¯¸«¤ÎÏ¢Â³¡£Âç¼ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¹¥¯