石油輸出国機構（OPEC）が11月30日に発表した声明によると、OPECと非OPEC産油国のうち8つの主要産油国は、11月初めに策定した生産計画を維持し、2026年1〜3月の増産を一時停止することを決定しました。 サウジアラビア、ロシア、イラク、アラブ首長国連邦、クウェート、カザフスタン、アルジェリア、オマーンの代表は同日、オンライン会議を開き、世界の石油市場の情勢と見通しについて議論しました。 声明によると、現在の世界経