コメの価格が高騰し、家計への影響が広がる中、静岡市のスーパーマーケットではパンの売り場が活気づいています。主食に何を選ぶか。コメの現状を受けてか、消費者の選択肢が広がっているようです。 【写真を見る】「パン1枚とご飯1膳の価格が逆転」コメ高騰で“主食”選びに異変 100円台のスーパー内ベーカリーが活況 =静岡市 静岡市葵区人宿町のおにぎり専門店「おにぎりくぼた」。