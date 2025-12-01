福岡県警城南署は1日、福岡市城南区の住民が持つ居携帯に同日、郵便局員や警察官、法務局などを名乗る人物から不審電話が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの名前で荷物が発送されているが、宛先不明で中身を確認したところ、SIMカードとキャッシュカードが入っていた」「あなた名義の携帯電話などが不正利用されている」などと言われる内容だった。