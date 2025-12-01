2025年で26回を迎えるしずおか市町対抗駅伝が12月6日に開催されます。注目の市町や選手を紹介します。 【写真を見る】しずおか市町対抗駅伝に出場する牧之原市の選手 1回目は静岡県牧之原市。牧之原市代表として、竜巻で大きな被害を受けた故郷の思いを背負って走る女子高生ランナーがいます。牧之原市の高校2年生・千葉咲愛さんです。 ＜牧之原市 千葉咲愛選手＞ 「今回の被災で、その地域の方々の優しさや温かみを感じ