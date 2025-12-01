ＴＷＩＣＥのＭＩＮＡが１日、都内で「表参道フェンディイルミネーション２００５」に参加した。大胆に肩を見せたミニ丈のワンピース姿で表参道に登場したＭＩＮＡに、道行く人々が歓声をあげた。服装について「今日はデニムにキルティングでＦＦロゴモチーフがほどこされているドレス。頭と靴の大きなリボンでラブリーにしてきました♥」と笑顔。イルミネーションの点灯スイッチを押すと、「すごいきれいですね」