【ナイロビ共同】ナイジェリア北西部ソコト州で11月29日ごろ、結婚式の準備をしていた花嫁ら10人以上が武装集団に拉致された。地元メディアが1日、報じた。ナイジェリアでは最近、身代金目的とみられる誘拐事件が相次ぎ、政府が緊急事態宣言を出している。地元メディアによると、ソコト州の事件では武装集団が発砲しながら家々を襲撃したという。西部ナイジャ州では11月、カトリック系の寄宿学校が武装集団に襲われ、子ども